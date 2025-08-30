mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der 20-jährige Shahriar J.

Mutmaßlicher Internetsadist: Dem 20-jährigen Shahriar J., besser bekannt als „White Tiger“, wird unter anderem Mord vorgeworfen. Foto: Privat.

  • Marienthal

paid„White Tiger“: Mord aus 7900 Kilometern Distanz – ist das überhaupt möglich?

kommentar icon
arrow down

Noch ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen dauert es, aber dann wird die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Shahriar J. erheben. Dem 20-jährigen mutmaßlichen Internetsadisten, besser bekannt als „White Tiger“, werden etliche schwere Straftaten zur Last gelegt. Der schlimmste Vorwurf: Er soll einen 13-jährigen Amerikaner umgebracht haben. Die juristisch spannende Frage dabei: Kann ein Mensch einen anderen ermorden, ohne selbst Hand an ihn zu legen, noch dazu aus 7900 Kilometern Entfernung? Können wir unter diesen Umständen wirklich von einem Mord sprechen?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test