„White Tiger“: Mord aus 7900 Kilometern Distanz – ist das überhaupt möglich?
Noch ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen dauert es, aber dann wird die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Shahriar J. erheben. Dem 20-jährigen mutmaßlichen Internetsadisten, besser bekannt als „White Tiger“, werden etliche schwere Straftaten zur Last gelegt. Der schlimmste Vorwurf: Er soll einen 13-jährigen Amerikaner umgebracht haben. Die juristisch spannende Frage dabei: Kann ein Mensch einen anderen ermorden, ohne selbst Hand an ihn zu legen, noch dazu aus 7900 Kilometern Entfernung? Können wir unter diesen Umständen wirklich von einem Mord sprechen?
