Er soll seine Opfer dazu gezwungen haben, sich selbst zu verstümmeln. „764“ – der Code seiner Internetgang – und seinen Chatnamen „White Tiger“ sollten sie sich in die Haut ritzen. Tief. Bis es blutet. Einen 13-Jährigen soll er via Internetchat sogar in den Selbstmord getrieben haben. Jetzt hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen Shahriar J. (21) alias „White Tiger“ erhoben. Die Anklageschrift hat 200 Seiten, 204 Straftaten werden ihm zur Last gelegt. Vermutlich im Januar startet der Prozess. Aber wer ist Shahriar J. eigentlich? Wie konnte aus einem stillen Jungen ein virtueller Gewalttäter werden? Und ist er angesichts seiner offensichtlich gestörten Persönlichkeit überhaupt schuldfähig? Die MOPO hat sein Leben rekonstruiert.





