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Protest-Camp

Als Reaktion auf das propalästinensische Camp auf der Moorweide will die Hamburger Strafverteidigerin am Freitag ein proisraelisches Protestcamp errichten – ebenfalls auf der Moorweide. Foto: ddp/NIBOR, Florian Quandt

  • Rotherbaum

paid„White Tiger“-Anwältin errichtet Pro-Israel-Camp – ebenfalls auf der Moorweide

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Als Strafverteidigerin des mutmaßlichen Internetsadisten „White Tiger“ ist ihr Name in letzter Zeit häufiger gefallen. Nun macht sie als Israel-Sympathisantin von sich reden: die Hamburger Anwältin Dr. Christiane C. Yüksel. Als Reaktion auf das propalästinensische Protestcamp auf der Moorweide hat sie für den kommenden Freitag ebenfalls ein Protestcamp angemeldet – ein proisraelisches. Yüksel hat ihre Veranstaltung angemeldet unter dem Namen „Zion-Camp – Null Toleranz gegenüber Antisemitismus und Fanatismus! Freiheit für das iranische Volk!“ Das Pikante dabei: Yüksels Mitstreiter, darunter auch viele Exil-Iraner und Mullah-Gegner, werden ihre Zelte ebenfalls auf der Moorweide aufschlagen, nur ein paar Meter vom anderen Camp entfernt.


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