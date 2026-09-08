Nach einem freundlichen Wochenstart wird es ab Dienstag zunehmend unbeständig und wieder kühler.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, steigen die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf 19 bis 22 Grad. Während es im Südosten noch häufiger aufhellt und überwiegend trocken bleibt, wird nördlich des Kanals Regen erwartet und es bleibt meist bedeckt. An der Küste weht teils ein starker und böiger Wind. In Mecklenburg-Vorpommern werden im südlichen Binnenland sogar Tageshöchstwerte von bis zu 27 Grad erreicht. Jedoch muss auch hier mit starker Bewölkung und einzelnen Schauern gerechnet werden.

Hamburg: Regen, Bewölkung und einzelne Gewitter am Mittwoch

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In der Nacht auf Mittwoch ist in allen Regionen mit vielen Wolken und Regen zu rechnen. In Mecklenburg-Vorpommern sind zudem einzelne Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es unbeständig. Es bleibt stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt können auch Gewitter auftreten. Die Höchstwerte liegen bei ungefähr 18 Grad. An der See weht zeitweise ein starker Südwestwind.

In der Nacht auf Donnerstag können örtlich weiterhin Schauer aufziehen. Es bleibt wechselnd bewölkt bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. An den Küsten tritt teils noch ein böiger Wind auf. Der Donnerstag zeigt sich dann in allen Gebieten etwas freundlicher. Vereinzelte Schauer sind nicht ausgeschlossen, jedoch wird es in Hamburg und Schleswig-Holstein vor allem am Nachmittag freundlicher und trocken. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird es teils heiter und wolkig. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 17 und 19 Grad. (dpa/mp)