Wetterumschwung im Norden – Regen und Gewitter erwartet

Auf Sonne folgt Regen: Im Norden stehen Gewitter, Schauer und stürmische Böen bevor. Wie sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickelt.

Nach einer sonnigen Zeit müssen sich die Menschen im Norden wieder auf unfreundlichere Tage einstellen. Am Dienstag bleibt es zunächst bedeckt oder neblig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Stellenweise gibt es am Morgen Frost.

Wetter in Hamburg: ungemütliche und nasse Tage

Am Nachmittag lockert es vorübergehend auf, bevor erste Gewitter und Schauer mit teils stürmischen Böen aufziehen können. Zudem kann es zu Starkregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad an der Küste, bei 13 Grad in Hamburg und bei 15 Grad im südlichen Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Minimaltemperaturen sinken auf sieben bis drei Grad. Auch am Mittwoch wird es ungemütlich bei einem Wechsel aus starker Bewölkung und Schauern. Die Maximalwerte liegen bei acht Grad auf Helgoland, bei 15 Grad in Hamburg und bei 16 Grad in Vorpommern. In der Nacht zum Donnerstag zieht der Regen ab und es bleibt wechselnd bewölkt. Die Temperaturen sinken auf bis zu vier Grad.

Auch am Donnerstag wird es laut DWD-Vorhersage in Hamburg und Schleswig-Holstein bewölkt. Überwiegend bleibt es aber trocken bei Höchstwerten von acht Grad auf Helgoland und 13 Grad in Hamburg. An der Nordsee kann starker Wind aus dem Südwesten aufziehen. In Mecklenburg-Vorpommern wird es etwas freundlicher: dort wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen auf zehn bis 13 Grad. (dpa/mp)