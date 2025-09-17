Wetter-Überraschung: Der Sommer kommt zurück nach Hamburg!

Nach den stürmischen Tagen an Nord- und Ostsee meldet sich der Sommer im Norden zurück: Zunächst bleibt es windig und wechselhaft, doch zum Wochenende hin wird es freundlicher – und deutlich wärmer.

Herbststurm sorgt für unruhigen Start in die Woche

Der erste große Herbststurm der Saison hat Norddeutschland ordentlich durchgepustet – nun kündigt sich langsam Beruhigung an. Zwar bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zunächst noch wechselhaft und teils stürmisch. Doch schon zum Wochenende gibt es Aussicht auf deutlich freundlicheres Wetter.

Mittwoch bringt Schauer und stürmische Böen

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel vielerorts stark bewölkt. In Hamburg und Schleswig-Holstein kann es ebenfalls Schauer geben. Die Temperaturen erreichen Werte um 18 Grad.

An den Küsten sind stürmische Böen bis 75 Kilometer pro Stunde möglich, im Binnenland können Böen um 55 Kilometer pro Stunde auftreten. Am Abend soll der Wind allmählich nachlassen.

Freundliches Wetter am Wochenende

Am Donnerstag bleibt es bei Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad noch meist grau und gelegentlich regnerisch. Doch am Freitag setzt sich deutlich freundlicheres Wetter durch. Dann werden in Hamburg bis zu 24 Grad erwartet, in Mecklenburg-Vorpommern sogar bis zu 25 Grad. Und das bei zunehmend sonnigen Abschnitten und nur noch schwachem bis mäßigem Wind. (dpa/mp)