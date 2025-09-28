Wetter-Kehrtwende im Norden: Schon bald wird’s nachts bitterkalt!

Von goldener Herbstsonne direkt in die Kälte: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die kommenden Nächte vor einem deutlichen Temperatursturz – in Hamburg könnte es schon Mitte der Woche richtig fröstelig werden.

Der Wochenstart bleibt tagsüber noch recht freundlich, in Hamburg werden bis zu 18 Grad erreicht. Doch nachts kühlt es schon spürbar ab: 8 bis 6 Grad erwarten uns von Montag auf Dienstag. Am Dienstag selbst gibt es wieder viel Sonne, doch die Nächte werden immer kühler – im Umland sinken die Temperaturen schon auf 3 Grad.

Wetter in Hamburg: Bald ist Bodenfrost möglich

Richtig frisch wird es in der Nacht auf Mittwoch: Der DWD warnt vor Bodenfrost. Tagsüber bleibt es bei 16 Grad zwar heiter und trocken, doch die klare Luft sorgt für besonders kalte Nächte. Auch von Mittwoch auf Donnerstag wird es noch einmal empfindlich kalt, die Tiefstwerte liegen dann zwischen 6 und 3 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Vom Kombi zur Kuriosität: Der Opel, der lieber ein Zug sein wollte

Zeit, dicke Decken rauszuholen, Pflanzen abzudecken und den Eiskratzer für den Notfall bereitzulegen. Wer morgens mit dem Rad oder dem Auto unterwegs ist, sollte sich auf kalte Finger und beschlagene Scheiben einstellen. (mp)