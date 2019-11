Wetter in Hamburg: Sturm und Regen: Heute wird es richtig ungemütlich

Es wird ungemütlich im Norden: Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich ab sofort auf windige bis stürmische Tage einstellen. In Teilen unserer Stadt hat es am Samstagmorgen bereits starke Regenfälle gegeben. Die Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich. Immerhin: Frost gibt es nur im südlichen Binnenland.

Für die Küstenregionen an der Nord- und Ostsee hat der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage Warnungen der Stufe 1 und 2 („Warnung vor markantem Wetter") ausgesprochen. Bereits am Freitag zog in Hamburg ein mäßiger bis frischer, an den Küsten sogar ein starker Ostwind mit stürmischen Böen vorbei, der abends allmählich nachlässt.

In der Nacht gibt es vereinzelt Sprühregen bei Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad. Die Vorhersage für heute: Es wird zunehmend regnerisch bei Höchstwerten zwischen 7 und 10 Grad. Auch hier müssen Hamburg und Schleswig-Holstein wieder mit Windböen rechnen, die erst in der Nacht zum Sonntag schwächer werden. Im südlichen Binnenland ist Frost in Bodennähe möglich.

Die Sonne zeigt sich am Sonntag in Hamburg

Am Sonntag können die Hamburger dann kurz ein bisschen Vitamin D tanken: Die Sonne kommt tagsüber etwas durch, erst am Nachmittag verdichtet sich der Himmel und es gibt etwas Regen bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 8 Grad. Der Wind legt in der Nacht zum Montag nochmal etwas zu: An den Küsten ist wieder mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen.

Auch der Beginn der nächsten Woche wird trüb mit etwas Regen und schwachem bis mäßigem Wind, der an der Küste wieder etwas stärker ausfallen kann. Tagsüber werden am Montag Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad, in der Nacht zum Dienstag zwischen 3 und 5 Grad erwartet. (mhö)