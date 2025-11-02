Wetter in Hamburg: Huch, plötzlich wird es wieder richtig warm

Zum Wochenstart können sich Bewohner im Norden auf mildes Novemberwetter einstellen. Zwar bleibt der Himmel in den kommenden Tagen überwiegend grau, dennoch bietet die Woche für die Jahreszeit ungewöhnlich milde Temperaturen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Am Montag können die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein Höchstwerte von bis zu 12 Grad erreichen. Der Himmel ist dabei voraussichtlich stark bewölkt. Vereinzelt kann es zu Regen kommen. In Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Hier können die Temperaturen bis zu 11 Grad erreichen. An der Nord- und Ostsee sowie auf den Inseln kann es auch zu stärkeren Windböen kommen.

Milde Woche im Norden: Auch am Mittwoch vereinzelt Sonne

Im Verlauf der Woche kommen zunehmend wärmere Luftmassen aus dem Süden im Norden an. Dies zeige sich besonders am Dienstag in allen drei Bundesländern, teilte der Sprecher mit. In Hamburg und Schleswig-Holstein erreichen die Temperaturen demnach Werte bis zu 14 Grad. In Teilen Mecklenburg-Vorpommerns können Thermometer Werte bis 15 Grad anzeigen. Gleichzeitig behält der Himmel jedoch auch am Dienstag sein typisches „Novembergrau“, so der Sprecher. Regen sei auch hier nicht viel zu erwarten.

Am Mittwoch bleiben die Temperaturen voraussichtlich im gesamten Gebiet bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad. Nach aktuellen Einschätzungen des DWD kann sich hier auch an einzelnen Stellen die Sonne zeigen. (dpa)