Wetter in Hamburg: Jetzt wird es richtig kalt!

Minusgrade, Glätte und ein grauer Himmel: Das Wetter im Norden ist zum Wochenende kalt und trüb. Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch weiterhin mit glatten Wegen. Zum Start der neuen Woche sollen die Temperaturen weiter fallen.

Im Laufe des Wochenendes können sich Bewohner in Hamburg und Schleswig-Holstein auf fallende Temperaturen einstellen. Dadurch sei auch am Wochenende weiterhin mit Glätte im Gebiet zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Samstag zeigt sich das Wetter im Norden flächendeckend bedeckt bei Temperaturen von null Grad in Hamburg und minus ein Grad in Schleswig-Holstein. Durch Altschnee und Restnässe kann es generell zu glatten Straßen und Gehwegen kommen. Um Glätte vorzubeugen, hat die Verkehrsbehörde in Hamburg am Freitag durch eine Allgemeinverfügung die Nutzung von Tausalz auf Geh- und Radwegen gestattet. Die Ausnahmeregelung gelte bis zum 13. Februar, teilte die Behörde mit.

Wetter in Hamburg: Temperaturen fallen weiter

In der Nacht zu Sonntag fallen die Temperaturen in Teilen Schleswig-Holsteins auf bis zu minus sieben Grad. Entlang der Elbe und an der Küste kann es dabei vereinzelt zu leichtem Schneefall kommen. Im Laufe des Tages bleibe das Wetter voraussichtlich bedeckt, teilte der DWD mit. Das Thermometer in Hamburg zeigt bis zu minus vier Grad. Im Osten Schleswig-Holsteins liegt die Höchsttemperatur bei minus fünf Grad.

Zum Wochenstart fallen die Temperaturen im Norden voraussichtlich weiter. Derzeit rechnet der DWD am Montag mit Temperaturen von minus sechs Grad im gesamten Gebiet. (dpa/mp)