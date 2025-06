Wetter in Hamburg: Erst Sonne satt, aber dann …

Nach viel Regen kommt nun die Sonne: In den kommenden Tagen gibt es in Schleswig-Holstein und Hamburg zunehmend sommerliches Wetter.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen am Donnerstag auf 20 bis 23 Grad Celsius, an den Küsten bleibt es etwas frischer. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 11 bis 14 Grad.

Freitags wird es dann freundlich und trocken mit viel Sonne. Entlang der Elbe wird es bis zu 25 Grad warm, an der Ostseeküste mit 17 bis 20 Grad etwas frischer bei mäßigem Wind. In der Nacht bleibt es klar, die Temperaturen sinken auf 12 bis 15 Grad.

Wechselhaftes Wetter am Wochenende

Auch der Samstag bringt reichlich Sonne, erst abends ziehen im Westen Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad, an der Küste bis 23 Grad bei mäßigem bis frischem Wind.

In der Nacht zum Sonntag erreichen dann Schauer und teils kräftige Gewitter die Nordsee und Unterelbe. Es kann zu Starkregen und Gewitterböen kommen. Am Sonntag zieht das Gewitter rasch Richtung Ostsee und Mecklenburg ab. Danach ist es vorübergehend freundlich, später ziehen erneut Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen in Hamburg bis zu 24 Grad. (dpa/mp)