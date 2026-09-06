Der September zeigt sich in Hamburg noch von seiner freundlichen Seite. Doch das bleibt nicht lange so – schon zur Wochenmitte wird es ungemütlich.

Ist der Sommer doch noch nicht vorbei? Am Sonntag wechseln sich zwar Sonne und Wolken ab, es bleibt trocken und mit bis zu 21 Grad auch angenehm warm. Nachts kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dagegen regnen. Die Temperaturen sinken auf 11 Grad.

Am Montag hält der Sommer in der Hansestadt inne: Bei einem Sonne-Wolken-Mix steigen die Temperaturen in Hamburg auf bis zu 25 Grad. Regnen soll es nicht – beste Bedingungen also, um den Feierabend an Alster oder Elbe ausklingen zu lassen.

Ab Dienstag wird es wieder herbstlich in Hamburg

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Danach kippt das Wetter allerdings. In der Nacht zu Dienstag ziehen von Westen her Wolken auf, später kann es nieseln. Der Dienstag selbst zeigt sich grau: Immer wieder ziehen Regen und Schauer durch die Stadt. Wind aus Richtung Süden frischt auf. Mehr als 21 Grad sind tagsüber nicht mehr drin.

Auch in der Nacht zu Mittwoch bleibt der Himmel wolkenverhangen. Wieder wird es frisch: 11 Grad! Am Mittwoch bleibt es wechselhaft. Bei rund 18 Grad gibt es Wolken, Schauer und sogar Gewitter. Der Wind legt ebenfalls weiter zu. (mp)