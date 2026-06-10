Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Auch Gewitter drohen.

Blitze erhellen den Himmel über den Landungsbrücken während eines Sommergewitters. Foto: picture alliance / xim.gs | xim.gs / Pluto

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt in den kommenden Tagen unbeständig. Es gibt Schauer, Gewitter und immer wieder viele Wolken. Vor allem am Mittwoch und Donnerstag sind örtlich auch kräftigere Gewitter möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Tagesverlauf breiten sich von Norden nach Süden Schauer und Gewitter aus. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad auf Sylt und bis zu 19 Grad in Hamburg.

Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein unbeständig

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In der Nacht zum Donnerstag lockert die Bewölkung zeitweise auf. Vor allem an den Küsten sind aber weiterhin einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken auf elf Grad auf den Inseln und etwa acht Grad im Binnenland.

Auch der Donnerstag bringt keine echte Wetterberuhigung. Bei wechselnder Bewölkung ziehen immer wieder kurze Schauer durch. Besonders am Nachmittag können sich erneut einzelne Gewitter entwickeln.

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Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad auf Helgoland und 17 Grad im Herzogtum Lauenburg. Damit bleibt es im Norden eher kühl und wechselhaft.

Regen zum Start ins Wochenende

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Nach einer zunächst ruhigeren Nacht zum Freitag zieht von Westen her neuer Regen auf. Der Freitag selbst wird dann überwiegend grau und nass.

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Laut DWD ist mit vielen Wolken und schauerartig verstärktem Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 16 Grad auf Helgoland sowie bis zu 18 Grad in Hamburg und Lübeck. An der Nordsee frischt der Wind zeitweise stark und böig auf. (dpa/mp)