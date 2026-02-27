18 Grad?! Klingt nach Frühsommer, wird aber trotzdem ungemütlich

Zwischen Regenschauern und Frühlingsgefühlen: Das Wetter in Hamburg und dem Rest des Nordens spendiert milde Temperaturen, aber auch dichte Wolken und Regen. Wo es am freundlichsten ist und wo ein starker Wind weht.

Zum Wochenende hin wird es im Norden mild und wechselhaft. In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es am Freitag überwiegend stark bewölkt. Ab nachmittags kann Regen einsetzen. An den Küsten muss mit teils stürmischem Wind gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Wetter in Hamburg: Wechsel aus Wolken und Regen

Die Maximalwerte liegen bei 8 Grad auf Helgoland und Sylt sowie bei bis zu 18 Grad in Hamburg und im Herzogtum Lauenburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex erschlagen, Leiche versteckt: Viele offene Fragen – doch gibt es auch Antworten?

In der Nacht auf Samstag bewölkt es sich sowohl in Hamburg als auch im Rest des Nordens, es kommt gebietsweise zu Regenschauern. Die Tiefstwerte liegen zwischen neun und fünf Grad. Auch am Samstag wechseln sich Wolken und Regen ab. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 8 und 16 Grad.

In der Nacht zum Sonntag muss weiterhin mit Regen und starker Bewölkung gerechnet werden. Die Tiefstwerte sinken auf rund fünf bis drei Grad. An den Küsten weht teils ein starker Wind aus Südwest. Am Sonntag wird es etwas freundlicher, wolkig und meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad. (dpa/mp)