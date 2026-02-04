Winterdienst wieder im Volleinsatz: Schnee und Glätte auf Hamburgs Straßen

Schnee, Glätte, Kälte: Es bleibt winterlich in Hamburg. Der Winterdienst ist erneut unterwegs. Wie es derzeit auf Hamburgs Straßen aussieht.

Es ist dunkel, eiskalt und glatt – der Winterdienst ist am Mittwoch seit 3 Uhr morgens im Volleinsatz, wie die Stadtreinigung mitteilt, denn es schneit wieder leicht. 728 Einsatzkräfte sind mit mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs und räumen Hauptstraßen, Busstrecken und ausgewählte Radwege. Die Stadtreinigung bittet Hamburger trotz ihres Einsatzes um Vorsicht auf den Straßen: Es kann trotzdem noch glatt sein.

Hamburg: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Zur Erinnerung: Anwohner sind selbst verpflichtet, die an ihr Grundstück angrenzenden Gehwege zu räumen. Werktags muss das bis 8.30 Uhr passiert sein.

Ein großes Verkehrschaos blieb am frühen Mittwochmorgen aber noch aus. Laut der Verkehrsleitzentrale sei der Verkehr gegen 6.30 Uhr wie sonst auch zu dieser Uhrzeit, so eine Sprecherin zur MOPO.

Laut dem DWD bleibt es in Hamburg und dem Norden am Mittwoch winterlich: Der Himmel ist bedeckt, anfangs fällt örtlich leichter Schnee, dazu kann es durch 1 bis 3 Zentimeter Neuschnee glatt werden. Die Niederschläge lassen bis zum Mittag nach, am Nachmittag bleibt es meist trocken – allerdings im Dauerfrost: In Hamburg werden nur etwa -3 Grad erreicht. Dazu weht ein frischer, zeitweise kräftig böiger Ostwind, besonders Richtung Elbe und Nordsee.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es weiterhin bedeckt und überwiegend trocken, die Temperaturen sinken in Hamburg auf rund -3 Grad, teils kälter im Umland. Am Donnerstag kann von Süden her erneut leichter Schnee aufkommen und nordwärts durchziehen, dabei besteht Glättegefahr. Die Temperaturen liegen um -1 Grad.

Winter im Norden: Stadtreinigung ungewöhnlich oft im Einsatz

In diesem Winter ist die Stadtreinigung bereits mehr als ein Dutzend Mal und damit ungewöhnlich oft im Volleinsatz gewesen. Eine Wetterlage habe es so seit etwa 15 Jahren nicht mehr gegeben, sagte ein Sprecher der Stadtreinigung am Morgen. Trotz der zahlreichen Einsätze seien die Streumittelvorräte gut. Man habe in der Hochphase im Januar genügend Streumittel nachgeordert. (nf/dpa)