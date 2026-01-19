Hamburg friert wieder: Ab Freitag drohen bis zu minus 10 Grad

Nach ein paar sonnigen, aber frostigen Tagen steht Hamburg erneut eine eisige Phase bevor. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der neuen Woche mit viel Sonne, trockener Luft – und vor allem mit zunehmender Kälte. Richtung kommendes Wochenende könnte es im Norden wieder richtig bitter werden.

Wochenstart noch sonnig – aber nachts wird es glatt

Montag zeigt sich der Winter zunächst von seiner freundlichen Seite: Sonnenschein, kein Niederschlag, dazu Höchstwerte um 2 Grad. Der Wind weht schwach aus südöstlicher Richtung. In der Nacht wird es jedoch kalt – verbreitet sinken die Temperaturen auf minus ein bis minus fünf Grad, örtlich besteht Glättegefahr.

Dienstag bleibt trocken, Hochnebel zieht auf

Am Dienstag bleibt es ebenfalls trocken und meist sonnig, nur vereinzelt ziehen harmlose Wolkenfelder durch. In Hamburg werden maximal etwa 2 Grad erreicht, an der Küste etwas mehr. Nachts klart es zunächst auf, später kann sich von Norden her Hochnebel bilden. Die Temperaturen fallen dann auf bis zu minus sechs Grad im Umland.

Ab Mittwoch nur noch um den Gefrierpunkt

Zur Wochenmitte setzt sich die Kälte fort. Am Mittwoch bleibt es vielerorts sonnig oder locker bewölkt, die Höchstwerte liegen nur noch um den Gefrierpunkt. In der Nacht zum Donnerstag wird es erneut frostig: In Hamburg sind minus fünf Grad möglich, an der Küste frischt der Ostwind zeitweise mit Böen auf.

Freitag wird bitter: Dauerfrost und zweistellige Minuswerte möglich

Und das ist wohl erst der Anfang: Zum kommenden Freitag rechnen Meteorologen damit, dass sich die Kaltluft weiter verstärkt. In Hamburg könnten die Tageshöchstwerte dann nur noch bei minus 1 bis minus 3 Grad liegen, nachts sind minus 7 bis minus 10 Grad möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Frost und Tauwetter: Hamburgs Straßen brechen auf

Eisiges Wochenende: Straßen könnten gefährlich werden

Am Wochenende dürfte es ähnlich kalt bleiben – mit Dauerfrost auch tagsüber und verbreitet eisigen Straßen. Der Winter meldet sich damit noch einmal mit voller Wucht zurück. (reis)