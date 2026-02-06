Vorsicht! Jetzt wird das Wetter in Hamburg richtig eklig

Hamburg im festen Wintergriff – seit Wochen Schnee und Temperaturen im Minusbereich. Jetzt sollen die Werte am Wochenende leicht ansteigen. Also Entwarnung? Keineswegs. Stattdessen droht ein gefährlicher Wettermix.

Besonders brisant wird das Wetter in Hamburg in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dann trifft eine Warmfront auf kalte Luftmassen – mit teils heftigen Auswirkungen. Starker Schneefall, Schneeregen oder sogar Eisregen sind möglich. Die Folge: extreme Glätte, die sich bis in den Samstagvormittag hineinziehen kann. Und das bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt.

Wetter in Hamburg: Besserung ist nicht in Sicht

Im Laufe des Samstags zieht die kritische Wetterfront zwar nordostwärts ab, doch für eine echte Entspannung reicht es nicht. Die Temperaturen sind zwar im Plus, aber immer noch zu niedrig, um den Schnee schnell abtauen zu lassen. Dazu bleibt es am Himmel grau und trüb. „Es besteht kaum eine Chance auf Sonnenschein“, erklärt Stefan Zimmer, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), der MOPO.

Das könnte Sie auch interessieren: Das war lebensgefährlich: Zwei Eis-Einsätze an der Alster innerhalb weniger Stunden

Auch am Sonntag ist keine grundlegende Wetterbesserung in Sicht. Zwar wird es im Vergleich zu den eisigen Tagen unter der Woche etwas milder – winterlich und potenziell rutschig bleibt es aber weiterhin.