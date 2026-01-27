mopo plus logo
Frank Böttcher Wetter-Experte

Der Hamburger Wetter-Experte Frank Böttcher ist Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Foto: dpa | Marcus Brandt

Hamburger Wetterexperte stellt klar: Dieser Winter ist nicht besonders, aber …

Schulausfall, Sturmwarnung, Chaos auf den Schienen und ein Winterdienst im Dauereinsatz – der Januar war so winterlich, wie schon lange nicht mehr. Während die einen sich über befahrbare Rodelpisten freuen, ärgern sich die anderen über nicht geräumte Gehwege, ausfallende Züge. Bei einer Sache scheinen sich jedoch alle einig zu sein: So viel Schnee und Eis, das ist schon ungewöhnlich. Aber stimmt das wirklich? Ein Wetter-Experte hat 'ne klare Antwort!


