Wetter am Wochenende: Vorsicht, Glättegefahr!

Am Samstag beginnt der Frühling! Naja, zumindest der meteorologische. Nach einem ungemütlichen Freitag mit Regen und dichten Wolken beruhigt sich das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein allmählich – doch von Frühlingsgefühlen bleibt keine Spur. Stattdessen dominieren Nebel, Frost und glatte Straßen die kommenden Nächte.

In der Nacht auf Samstag wird es neblig-trüb. Zwar bleibt es meist trocken, doch die Temperaturen fallen auf -2 bis +1 Grad. Achtung ist geboten, denn örtlich kann es durch Frost und Glätte rutschig werden!

So wird das Wetter am Samstag

Der Samstagmorgen startet grau und feucht, mit Hochnebel und stellenweise leichtem Sprühregen. Im Tagesverlauf lockert es etwas auf, doch die Sonne bleibt ein seltener Gast. Die Temperaturen steigen auf maximal 8 Grad. Nachts wird es erneut neblig mit Tiefstwerten knapp über dem Gefrierpunkt – weiterhin besteht Glättegefahr.

Wer am Wochenende zur Wahlurne geht, muss sich auf dem Weg zum Wahllokal auf neblig-trübes Wetter einstellen. Auch der Sonntag bleibt seinem trüben Kurs treu: Viele Wolken, kaum Auflockerungen, aber immerhin meist trocken. Mit 6 bis 8 Grad bleibt es kühl. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

Zum Wochenstart am Montag bleibt es zunächst bedeckt, doch vereinzelt zeigt sich am Nachmittag die Sonne. Die Temperaturen steigen leicht: In Hamburg sind bis zu 9 Grad möglich. Nachts bleibt es frostfrei, mit Werten zwischen 2 und 5 Grad.