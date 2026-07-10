Die MOPO sucht wieder die besten Bilder der Stadt. Bis zum 19. Juli können noch Fotos eingereicht werden.

Aus den schönsten Einsendungen erstellt die MOPO den Hamburg-Fotokalender 2027. Sandra Baggeler

Aus den schönsten Einsendungen erstellt die MOPO den Hamburg-Fotokalender 2027. Beate Müller

Aus den schönsten Einsendungen erstellt die MOPO den Hamburg-Fotokalender 2027. Marc Brunold

Aus den vergangenen Jahren wissen wir: Unter unseren Leserinnen und Lesern gibt es zahlreiche beeindruckende Hobbyfotografen. Deshalb startet die MOPO erneut die Suche nach dem schönsten Hamburg-Foto des Jahres.

Gesucht werden nicht nur die bekannten Ansichten von Elbphilharmonie, Michel oder Hafen. Wir möchten auch die versteckten Ecken der Stadt sehen, überraschende Perspektiven entdecken und besondere Hamburg-Momente erleben. Ob Sonnenaufgang an der Elbe, Hafenromantik, Stadtleben, Architektur oder Natur – zeigen Sie uns Ihr Hamburg!

So können Sie teilnehmen

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Aus den schönsten Einsendungen erstellt die MOPO den Hamburg-Fotokalender 2027. Die besten Bilder werden außerdem in der MOPO und auf mopo.de veröffentlicht.

So können Sie teilnehmen: Senden Sie uns bis zum 19. Juli 2026 bis zu fünf Fotos per E-Mail: fotokalender@mopo.de. Die Bilder sollten in hoher Auflösung vorliegen und möglichst im Querformat aufgenommen sein. Bitte nennen Sie in Ihrer E-Mail: Ihren Vor- und Nachnamen, Alter, Wohnort, Telefonnummer und eine kurze Beschreibung zum Motiv.

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Mit der Einsendung bestätigen Sie, dass Sie Urheberin bzw. Urheber der Fotos sind und dass gegebenenfalls erkennbare Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sind.

Eine Jury der MOPO wählt die besten Motive aus.

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Wir freuen uns auf Ihre schönsten Hamburg-Bilder!