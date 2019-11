Wessis und ihre Vorurteile: Hört auf, über den Osten zu meckern!

Dies ist ein Statement dafür, nicht dauernd über den Osten Deutschlands zu meckern, sondern ihn einmal kennenzulernen. Einfach hinzufahren, die tollen Städte und Wälder zu erkunden, mit den Menschen in Sachsen oder Thüringen zu reden und sich selbst ein Bild davon zu machen, wie es „drüben“ ist. Und vielleicht zu erkennen, welches Glück dieser Zuwachs an Landschaften und Menschen für Deutschland bedeutet. Mich nervt einfach, was anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls so an mieser Stimmung rüberkommt. Man hat ja den Eindruck, Sachsen oder Thüringen wären bereits fest in den Händen der AfD oder noch schlimmerer Rechter. Ich bin alle paar Monate in den neuen Bundesländern unterwegs und das seit 30 Jahren. Begleiten Sie mich auf einer Tour quer durch Landschaften, die tatsächlich oft „blühend“ sind.

Angefangen hat mein Interesse an der Ex-DDR als „Besser-Wessi“. In Berlin hatte die Hamburger Henri-Nannen-Schule nach der Wende eine Dependance aufgebaut. Und ich, der Hamburger MOPO-Reporter mit Mecklenburger Wurzeln, sollte den Ost-Kollegen mal erzählen, wie denn Zeitungmachen im Westen so geht.



Thomas Hirschbiegel (60) ist Chefreporter der MOPO, er schreibt vor allem über Architektur, Kriminalität und Stadtgeschichte. Florian Quandt/ Foto:

Seit 1990 sammele ich DDR-Dinge

Aber mich interessierten mehr die Menschen, die dort im Hörsaal saßen, und es begann gleichzeitig eine schlimme Sammel-Leidenschaft. Seit 1990 bin ich nun auf der Jagd nach DDR-Dokumenten, Fotos, Urkunden oder Design. Deswegen starte ich bis heute meine ausgedehnten Ost-Touren.

Aber ich hatte Ihnen ja eine kleine Exkursion versprochen. Ich geh’ einfach mal davon aus, dass Sie wissen, wie schön Mecklenburg-Vorpommern mit seiner Ostseeküste ist. Deswegen fahren wir mal die Elbe runter und landen in Havelberg. Hier fließt die Havel in die Elbe und das Städtchen ist einfach entzückend.



Eine alte Hansestadt im Osten ist besonders schön

Geradezu sensationell aber finde ich die alte Hansestadt Tangermünde. Hoch oben über der Elbe thront das Schloss, in dem sich heute ein gutes Hotel befindet. Die Befestigung zur Fluss-Seite ist gigantisch, der Marktplatz einfach nur bezaubernd: Backstein-Bauten aus vielen Jahrhunderten ohne Ende.

Von der Altmark ist es nicht weit nach Magdeburg. Nicht gerade ein Top-Touriziel, aber allein der Dom (von 1209!) ist einen Besuch wert. Staunen Sie über die „Fünf törichten Jungfrauen“, das Taufbecken oder das Herrscherpaar.

Weiter geht’s am Harz vorbei. Dass Quedlinburg im Ost-Harz eines der größten Flächen-Denkmale Deutschlands und Weltkulturerbe ist, haben Sie ja vielleicht schon gehört. Geheimtipps sind aber Bernburg/Saale (Altstadt und Schloss), Querfurt – mit einer der größten deutschen Burgen, auf der schon so mancher Ritter-Film gedreht wurde und in der man im „Käsehäuschen“ sogar ganz allein übernachten kann.

Leipzig lohnt sowieso. Für mich aber immer am letzten Wochenende des Monats ganz besonders. Dann ist nämlich auf dem ehemaligen Gelände der DDR-Agrarmesse Deutschlands wohl größter Flohmarkt. Rechnen Sie mal so fünf Stunden, um alle Stände zu besuchen …

Jetzt müssen Sie sich entscheiden: Thüringer Wald oder Erzgebirge? Wir wählen erst mal den Mittelweg – das Thüringer Schiefergebirge, genauer gesagt, das liebliche Ziegenrück an der Saale ganz in der Nähe der großen Talsperren. Hier gibt es Natur pur, und Bayern ist auch nicht weit.

Thüringer kenne ich als gastfreundlich und offen

Überhaupt Thüringen – schaudernd denkt da der Altonaer oder Barmbeker vielleicht nur an eine Person: Björn Höcke! Doch der rechte AfD-Eiferer ist für mich überhaupt kein typischer Thüringer. Die Einheimischen habe ich nämlich immer als gastfreundlich und offen empfunden.

Das gilt auch für die gemütlichen Sachsen auf der anderen Seite der A9. Und der Sachse hat ein Wort erfunden, in das ich mich total verliebt habe. „Nu“– das hat nichts mit „No“ zu tun, sondern bedeutet Zustimmung. Herrlich!

Wie wär’ es nun mit Bad Elster, dieser elegante Kurort befindet sich am „Musikwinkel“ unweit der tschechischen Grenze im Vogtland. Nebenan liegt das Erzgebirge – ziemlich geheimnisvoll, manchmal sogar düster. Hier förderten die Russen Uran für ihre Atombomben. Die Erzgebirgler kommen auch etwas speziell rüber, alle sind sehr stolz auf die Bergbautradition. Zu Weihnachten nach Annaberg-Buchholz – treudeutscher geht es gar nicht. Besucher aus aller Welt kommen zum Weihnachtsmarkt.

Ich war im Oktober gerade in Osterzgebirge, genauer gesagt in Bad Gottleuba. Mein oller Mercedes hat dort schlappgemacht. In der örtlichen Autowerkstatt (gegründet 1942) wurde mir freundlichst geholfen. Die Rechnung (kein Scherz): 5,50 Euro!

Lassen Sie Berlin rechts liegen!

Dresden liegt gleich um die Ecke, vielleicht waren Sie schon mal da? Aber in Pirna, Bautzen, Radebeul oder Sebnitz vermutlich noch nicht. Es lohnt sich! Jetzt zurück an der Elbe, vorbei an herrlichen Weinbergen Richtung Torgau – für mich eine der schönsten deutschen Städte überhaupt. Und geschichtsträchtig: 1945 trafen hier an der Elbe erstmals US-amerikanische auf russische Truppen.

Lassen Sie nun Berlin rechts liegen und besuchen Sie Brandenburg/Havel. Das wurde im Jahr 928 erstmals urkundlich erwähnt und ist damit viel älter als unsere Hauptstadt. Über Kyritz und Perleberg erreichen Sie Ludwigslust (Schlosspark!) und sind 90 Minuten später wieder in Hamburg. Rechnen Sie mal zehn Tage für so eine Tour. Für mich gibt es nichts Schöneres.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin auch in ziemlich finsteren Ecken gelandet, hab’ üble Neonazis getroffen. Aber das kann mir auch in Neumünster oder Celle passieren. Ich wehre mich einfach dagegen, dass viele Hamburger Sachsen oder Thüringen pauschal in die rechte Ecke stellen, ohne je da gewesen zu sein. Das ist pauschalisierend und ungerecht. Aber was rede ich – fahren Sie doch einfach selbst hin und machen sich ein eigenes Bild!