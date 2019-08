Wespen, Hornissen und Co.: Allergiker aufgepasst: Hochsaison geht noch bis Herbst

Der Frühstückstisch ist gedeckt, schnell noch den Kaffee holen – und schon bedient sich ein ungebetener Gast an Marmelade, Saft und Co. Pünktlich zum Start der Saison im Juli sind sie wieder da: Wespen und Hornissen. Einen besonders guten Ruf haben die kleinen Tierchen nicht, trotzdem dürfen wildlebende Insekten nicht getötet werden.

In Hamburg ist derzeit Hochsaison für die Wespen- und Hornissen-Berater. Das Telefon steht nicht mehr still, ein Einsatz folgt dem anderen. In der Hansestadt gibt es der Umweltbehörde zufolge ein halbes Dutzend Fachleute. Bei Bedarf siedeln sie die Nester der Insekten an einen anderen Ort in der Natur um.

Beginn der Wespen- und Hornissensaison ist im Juli

„Mit Beginn der Saison im Juli klingelt täglich mehrmals das Telefon“, sagt Berater Bent Schubert. Oftmals siedeln sich die Völkchen in der Urlaubszeit an, da sind die Häuser ruhig und bieten Schutz.

Grundlos dürfen die wildlebenden Tiere aber nicht getötet werden. Hummeln, Hornissen und Wespen stehen unter Naturschutz. Hornissen stehen sogar auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Wer ein Nest dieser Völker zerstört riskiert hohe Strafen. Im Norden könnten Sie gut und gerne bis zu 50.000 Euro dafür hinlegen.

Nicht alle Wespenarten sind aufdringlich

Eigentlich sind es auch nur zwei der acht in Deutschland lebenden Wespenarten die auf Saft, Marmelade und Co. abfahren. Die gemeine Wespe und die Deutsche Wespe haben mit ihr recht aufdringlichen Art dem Ruf der Insekten ganz schön geschadet.

Wer dennoch im freien Essen möchte, der deckt am besten die Nahrungsmittel ab, bringt Reste lieber gleich in die Küche und wischt den Kindern die Klebemäulchen ab – so werden die kleinen Stechfreunde nicht mehr so stark angelockt, rät die Umweltorganisation Nabu. Ein Tipp: Beim nächsten Grillen einfach mal einen Teller mit kleinen Leckereien etwas abseits vom Geschehen hinstellen. So lassen sich die kleinen Feinschmecker zumindest ein wenig fernhalten. DPA/SR