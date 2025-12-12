Am Dienstag gab es überraschende Neuigkeiten: Im Jahr 2025 stieg die durchschnittliche Nettokaltmiete „nur“ um 11 Cent auf jetzt 9,94 Euro pro Quadratmeter. Das sind 1,12 Prozent mehr als im Jahr 2023, der geringste Anstieg seit mehr als 20 Jahren. Das liegt allerdings hauptsächlich an einer neuen Berechnungsmethode. Besonders niedrige und besonders hohe Mieten werden nicht mehr berücksichtigt. Für Mieter sind das gute Nachrichten, ihre Mieten können in der nächsten Zeit nicht so stark erhöht werden. Aber bleibt das so? Wir haben Experten nach ihrer Meinung gefragt.





