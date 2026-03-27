Wer tut so etwas? Hund mit zugebundener Schnauze tot in Kanal entdeckt

Schockierender Fund in Wilhelmshaven: Ein Mischling wird leblos im Ems-Jade-Kanal entdeckt – die Hundeschnauze ist zugebunden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu der Tierquälerei.

Aus dem Ems-Jade-Kanal in Wilhelmshaven ist ein toter Hund geborgen worden – die Polizei geht davon aus, dass das Tier ertränkt wurde. „Besonders auffällig ist, dass die Schnauze des Tieres zugebunden war”, teilte die Polizei mit. Es wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt und nach Zeugen gesucht, die Hinweise zum Halter des Hundes oder zu Tatverdächtigen geben können.

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Bei dem bereits am Dienstagabend gefundenen mittelgroßen Hund mit einem grau-schwarzen, möglicherweise teils auch braunen Fell, soll es sich um einen Mischling handeln. Das Tier habe mittellanges bis langes Fell und ein schwarzes Geschirr getragen, teilte die Polizei weiter mit. Wo der Hund in den Ems-Jade-Kanal kam, ist nicht bekannt. Laut den Ermittlern kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Hund eine Strecke vor dem Fundort im Wasser trieb. (dpa/mp)