Plattdeutsch hatte lange ein verstaubtes Image. Die junge Influencerin Marie Busse sorgt auf Instagram für eine ganz neue Coolness.

Eine Schule in Niedersachsen führt Plattdeutsch als Schulfach ein. Ein Hamburger sorgt für plattdeutsche Straßenschilder. Die Sprache, die lange auszusterben schien, scheint wieder im Kommen. Dennoch wirken die Schritte ein wenig bemüht. Anders ist es bei der jungen Influencerin Marie Busse. Mit ihrem Instagram-Format „Doalslag-Dönnerdag“ befreit sie das Niederdeutsche von seinem angestaubten Image und sorgt für eine ganz neue Coolness.

MOPO: Plattdeutsch – das war lange nur noch eine Alte-Leute-Sprache. Und nun taucht da auf Instagram eine junge Frau auf, die vor modernem Hintergrund platt schnackt, als wäre es das Natürlichste von der Welt.

Marie Busse: Das ist es für mich gewissermaßen auch. Ich komme aus dem Landkreis Cloppenburg im Oldenburger Münsterland. Plattdeutsch ist meine Muttersprache. Meine ersten vier Lebensjahre habe ich nur Platt gesprochen. Das änderte sich erst, als ich in den Kindergarten kam. Plötzlich galt das, was wir zu Hause sprachen, als unchic. Ich bin schleichend ins Hochdeutsche gewechselt und begann mich, für meine Muttersprache zu schämen. Und zwar noch sehr lange. Eigentlich noch bis vor zwei oder drei Jahren.

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Du hast es gar nicht mehr gesprochen?

Doch, doch. Aber nur zu Hause. Mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern und mit meinen Großeltern. Nie in der Öffentlichkeit. Da war es mir peinlich. Gerade als Kind will man ja nicht anders sein und nicht auffallen.

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Warum hast du dich für die Sprache geschämt?

Wer Platt sprach, galt irgendwie als Bauerntrampel. Meine Mutter erzählte mal, dass ihr bei der Schuleingangsuntersuchung geraten wurde, mit uns Kindern Hochdeutsch zu sprechen. Wir würden sonst Probleme in der Schule bekommen. Zum Glück haben sich meine Eltern nicht dran gehalten.

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Und? Gab es Probleme in der Schule?

Nein. Plattdeutsch hat ja keine standardisierte, allgemein verbindliche Schriftsprache. Das lernt man automatisch zu trennen. Aber es gab tatsächlich noch einige Wörter, die sich sehr lange hartnäckig gehalten haben. Ich habe zum Beispiel erst so mit 15 das hochdeutsche Wort für „schnauken“ gelernt – naschen! Oder Bettdecke – das heißt bei uns „Pöl“.

Wie konntest du die Scham überwinden und ein neues Selbstbewusstsein für deine Muttersprache finden?

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Ich bin Journalistin und habe bei Interviews gerade im norddeutschen Raum gespürt, dass es Nähe schafft, wenn ich nebenbei mal einen plattdeutschen Satz oder Halbsatz ins Gespräch eingestreut habe. Erst so habe ich langsam den Mehrwert der Sprache für mich erkannt. Die Menschen – auch Freundinnen – freuen sich, fangen an zu strahlen, und wenn sie auf Platt antworten, entsteht eine fröhliche Leichtigkeit.

Ist es das, was du mit „Doalslag-Dönnerdag“ erreichen willst?

Ja. Das fängt schon mit dem Titel an. „Ich krieg' 'n Doalslag“ ist ein Ausdruck, den meine Mutter oft benutzt. Also, „Ich krieg' die Krise“. Das ist ja auch im Hochdeutschen ein Ausdruck, um etwas zu überspitzen. Ich rede in dem Format über alle möglichen Themen, die gerade in aller Munde sind. Von Timmy, dem Wal, bis Donald Trump. Das Verrückte: Anders als sonst im Internet gibt es wenige negative Reaktionen, sondern vor allem positive. Allenfalls korrigiert mal jemand einen Ausdruck von mir, weil er meint, es müsste anders heißen.

Ist das dann nicht doch die übliche Besserwisserei im Netz?

Nein. Es gibt nicht das eine richtige Plattdeutsch. Es gibt viele, viele Dialekte. Schon 20 Kilometer von meinem Heimatort entfernt sagt man zu „schnacken“ „proaten“. Das bedeutet: Es gibt kein Richtig oder Falsch. Sich darüber auszutauschen, macht total Spaß.

Neulich hast du mit den Schauspielern Lara Wichels und Christian Bauer ein Brainstorming gemacht, um neue Worte zu entwickeln, und viele Lacher erzeugt.

Ja, gerade für moderne Errungenschaften gibt es ja im Plattdeutschen keine Ausdrücke. Smartphone zum Beispiel. Da hat jemand „Klönkasten“ vorgeschlagen – herrlich! Oder Trash-TV – da kam einer auf „Schietkiekste“. Schön finde ich auch „Sabbelkachel“ für eine Instagram-Story. Oder „Nee-Wink“ für Red-Flag bzw. „Jo-Wink“ für Green-Flag. Eine Frau hatte eine Idee fürs Babyfon: „Schietbüddel-von-fern-Bekukker“. Man macht sich zusammen Gedanken, wird erfinderisch und ist produktiv. Das hat auch einen Quiz-Charakter und ist auf jeden Fall lustig.

„Tüdelbüdel“?! Mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) führte Marie Busse vor ein paar Tagen ein Interview auf platt. Und der gebürtige Husumer fühlte sich dabei pudelwohl. Michael Staudt

Am Wochenende hast du ein Interview mit Außenminister Johann Wadephul, der aus Husum stammt, auf Plattdeutsch geführt. Wie kam es dazu?

Das lief erstaunlich unkompliziert. Ich habe beim Auswärtigen Amt angefragt, und dort waren alle sofort offen dafür. Auch das Gespräch selbst war sehr locker. Ich glaube, nicht viele Menschen können den Außenminister direkt duzen. Bei mir war das ganz selbstverständlich, weil wir auf Platt gesprochen haben.

Würdest du sagen, dass der Standesdünkel gegenüber dem Plattdeutschen so langsam verschwindet?

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Ich denke ja. Sicher trägt dazu auch die Aufwertung der Sprache durch die Bildungsträger bei, die Plattdeutsch als Schulfach einführen. Ein wenig absurd ist es allerdings aus meiner Sicht, dass ausgerechnet diejenigen, welche jahrzehntelang die Verdrängung der Sprache vorangetrieben haben, sie jetzt, wo sie fast verschwunden ist, plötzlich retten wollen.

Was denkst du, was zu dieser Umkehr geführt hat?

Ich denke, man hat verstanden, dass es nicht nur um Kommunikation geht, sondern dass das Plattdeutsche auch identitätsstiftend ist. Die Leute schreiben mir, dass es bei ihnen Erinnerungen an ihre Oma weckt, wenn sie mich sprechen hören. Und dass sie es schade finden, dass sie es selbst nicht richtig gelernt haben.

Hältst du die Rettungsversuche für sinnvoll?

Da bin ich ein wenig zwiegespalten. Wenn Plattdeutsch ein eigenes Schulfach ist, dann wird es behandelt wie eine Fremdsprache, die man im Alltag eigentlich nicht braucht. Wichtiger wäre es, Orte zu schaffen, wo die Leute aktiv miteinander sprechen. Es gibt zum Beispiel tausende Laientheatergruppen, die in ihrer Freizeit plattdeutsche Stücke auf die Bühne bringen. Da können die Menschen sich ausprobieren: Wie viel verstehe ich eigentlich? Meine Tante arbeitet nebenbei als plattdeutsche Märchenerzählerin. Und super sind auch plattdeutsche Übersetzungen von Büchern wie „Harry Potter“, welche die Kinder schon kennen und so eine Grundlage haben.

Verstehst du dich als Teil der Rettungsbewegung? Als plattdeutsche Vorkämpferin?

Nein. Mir ist es nicht so wichtig, dass die Sprache unbedingt erhalten bleibt. Es geht mir um das Spielerische, und ich finde es interessant, dass immer mehr junge Leute Plattdeutsch cool finden. Wenn es auf diese Weise weiterlebt, finde ich das schön.