Wer klaut denn sowas?! Gemeiner Diebstahl bei Hamburger Sternelokal

Teller, Messer, sogar Klopapier und Vasen – dass in Hamburgs Restaurants einiges geklaut wird, ist bekannt. Doch dieser Diebstahl überrascht dann doch: Unbekannte haben vor dem Sternelokal „Jellyfish“ in Eimsbüttel die „Michelin“-Plakette von der Hauswand geschraubt und mitgenommen. Wie Spitzenkoch Stefan Fäth auf MOPO-Nachfrage reagiert.

„WTF – Wer hat unsere Michelin-Plakette geklaut???“: Das postete Spitzenkoch Stefan Fäth jetzt in einer Story auf seinem Instagram-Kanal. Auf einem Foto ist die Eingangstür des Restaurants in der Weidenallee 12 (Eimsbüttel) zu sehen – an der Hauswand daneben sieht man nur noch vier Bohrlöcher und eine leere Fläche. Unbekannte haben die rot-weiße Plakette mit der Aufschrift „Michelin 2025“ einfach gestohlen.

Diebe klauen die „Michelin“-Plakette des „Jellyfish“ in Hamburg

Spitzenkoch Stefan Fäth und sein Team reagieren auf Social Media schlagfertig: „Wenn die Plakette geklaut wird, gar kein Problem, wir haben noch welche im Backup“. Dazu schwenkt die Kamera über die „Michelin“-Auszeichnungen von 2022 bis 2024.

Ein Screenshot der Story auf der Instagram-Seite des „Jellyfishs“. Zu sehen: die leere Fläche, an der zuletzt das Schild befestigt war. Instagram Ein Screenshot der Story auf der Instagram-Seite des „Jellyfishs“. Zu sehen: die leere Fläche, an der zuletzt das Schild befestigt war.

Doch ganz so lustig findet Fäth das Ganze dann doch nicht: Er hat Anzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahls gestellt. „Das muss in der Nacht von Sonntag auf Montag passiert sein“, sagt er zur MOPO. „Und wahrscheinlich eher nicht spontan im Suff, schließlich braucht man einen Schraubenzieher, um die Plakette abzumontieren.“ Er hofft, dass die Plakette zurückgebracht wird: „Das wäre schön. Ich verstehe auch gar nicht, was derjenige damit will. Wenn man sich die Plakette nicht selbst erarbeitet hat, hat sie doch gar keinen Wert.“

Eine Plakette wie diese wurde geklaut. IMAGO/Ardan Fuessmann Eine Plakette wie diese wurde geklaut.

Und wenn sie nicht mehr auftaucht – vielleicht gibt es ja bald schon eine neue Plakette: Im Juni werden die „Michelin“-Sterne 2026 verliehen.

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Im „Jellyfish“ stehen feinste Fisch-Gerichte auf der Karte, wie Saibling-Roulade oder „Thai Curry“ mit Nordsee-Kalmar. Spitzenkoch Stefan Fäth hat hier seit 2019 das Sagen – und sich einen „Michelin“-Stern erkocht.