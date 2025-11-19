mopo plus logo
Michael Isensee

Er prüft seit 35 Jahren Brot und Brötchen auf Herz und Nieren: Michael Isensee (63). Foto: Joshua Vogler

paid„Wer keine Qualität produziert, ist weg vom Fenster!“ Ein Brotprüfer bei der Arbeit

Kunden von Bäckereien achten bei Backwaren neben dem Preis meist nur auf eines: den Geschmack. Doch bei Brot und Brötchen zählt weit mehr. Auch die anderen Sinne müssen überzeugt werden – Tasten, Hören, Riechen und Sehen. Davon ist Michael Isensee überzeugt. Seit 35 Jahren ist er Qualitätsprüfer für Backwaren beim Deutschen Brotinstitut. Die MOPO durfte ihn während einer Brotprüfung in Hamburg begleiten und erfuhr dabei, worauf es bei einem guten Brot im Detail ankommt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

