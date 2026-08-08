Zugeparkte Ladesäulen führen in Hamburg zu immer mehr Frust bei Fahrern von Elektrofahrzeugen. Aber: Nicht nur Verbrenner können abgeschleppt werden, sondern auch E-Autos – nämlich wenn sie nicht laden.

An Hamburgs Ladestationen stehen mittlerweile Parkschilder mit einem Pfeil nach links am Beginn und mit einem Pfeil nach rechts am Ende der E-Parkplätze. Darunter je ein abgebildeter Pkw mit Stecker und das Verkehrszeichen „während des Ladevorgangs“. Der Ladeplatz ist somit ausschließlich für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs reserviert.

Als Ladevorgang zählt die Verbindung des Ladekabels zwischen der Ladesäule und dem Auto. Werktags (Montag bis Samstag) von 9 bis 20 Uhr muss beim Laden zudem eine Parkuhr ausgelegt werden – es darf höchstens drei Stunden geladen werden. Wer nach 17 Uhr anfängt, darf das Auto theoretisch bis 9 Uhr stehen lassen. Wer nach 20 Uhr eintrifft, darf die Parkscheibe sogar auf 9 Uhr einstellen und bis 12 Uhr stehen. Doch Vorsicht: Je nach Stromanbieter können Blockiergebühren unabhängig von der Parkregeln anfallen.

Verbrenner blockieren eine Ladesäule an der Waitzstraße (Othmarschen). hfr

Es ist in Hamburg also eindeutig geregelt, dass weder Verbrenner noch E-Autos, die nicht laden, an der Stromsäule abgestellt werden dürfen. Es dürfte keine Ladestationen mehr geben, an denen E-Autos auch einfach nur parken dürfen, ohne zu laden, wie es von 2016 bis 2022 noch erlaubt war. Das Problem: Zwischenzeitlich gab es unterschiedliche Regelungen, erst ein Gerichtsurteil von 2024 machte die oben beschriebenen und gezeigten Schilder zum Standard.

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Halten an Ladesäulen: Wann (nicht) abgeschleppt wird

Benjamin Harders (41) schreibt in unserer MOPO-Kolumne über Verkehrsregeln und -konflikte. Florian Quandt

An Ladesäulen, die auch von E-Lkw genutzt werden, findet sich in der Regel das Zusatzzeichen „Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs“ statt des Bildes vom Auto mit Stecker. Lastkraftwagen erhalten keine E-Kennzeichen. Das gilt ebenso für Kleinkrafträder und Leichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h.

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Abschleppen ist unverhältnismäßig an einer Ladesäule, die erkennbar längere Zeit außer Funktion ist und bei unklarer Beschilderung. Zudem gilt der Grundsatz, dass nicht abgeschleppt wird, wenn erkennbar ist, dass das Fahrzeug kurzfristig von der Fahrzeughalterin weggefahren wird. Die Stadt Hamburg hat 2022 mit Carsharing-Firmen vereinbart, dass diese ihre falsch abgestellten Fahrzeuge sofort entfernen und im Gegenzug aufs Abschleppen verzichtet wird, sofern keine akute Gefahr besteht.

Kennen auch Sie verwirrende Verkehrszeichen? Schreiben Sie uns an verkehr@mopo.de!