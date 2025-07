52-jährige Hamburgerin spurlos verschwunden

Seit Dienstag wird Anja-Maria Sutor aus Eißendorf vermisst. Sie erschien nicht zu einem wichtigen Termin im Krankenhaus – jetzt wird öffentlich nach ihr gesucht.

Wo ist Anja-Maria Sutor? Die Hamburger Polizei sucht seit Dienstag öffentlich nach der vermissten Frau aus dem Ehestorfer Weg in Eißendorf. Die 52-Jährige erschien am Montagmorgen nicht zu einem geplanten Behandlungstermin in einem Harburger Krankenhaus. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Frau selbst gefährden könnte, hat das Amtsgericht Hamburg eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto angeordnet. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Vermisste aus Eißendorf: Polizei bittet um Hinweise

Anja-Maria Sutor wird wie folgt beschrieben: Sie wirkt älter als sie ist – etwa wie 60 –, ist rund 1,70 Meter groß und hat eine korpulente Statur. Auffällig sind ihre langen braunen Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes T-Shirt mit „St. Pauli“-Aufdruck.

Das könnte Sie auch interessieren: Schräge Auswüchse, rücksichtslose Halter: „In Hamburg gibt es viele gestörte Hunde“

Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Wer die Frau gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich beim Hinweistelefon unter (040) 4286-56789 oder jeder Polizeidienststelle melden. (mp)