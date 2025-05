Auch Tage nach der Messer-Attacke am Hauptbahnhof, bei der am vergangenen Freitag 18 Menschen teils lebensgefährlich verletzt wurden, herrscht Fassungslosigkeit. Unter anderem weil Lydia S. (39) erst einen Tag vor ihrer Tat aus einer psychiatrischen Klinik entlassen wurde. Nicht ihr erster Aufenthalt. Auch in Hamburg war sie zwischenzeitlich in Behandlung, nachdem sie am Flughafen ein Kind angegriffen hatte. Wie kann das sein? Experten erklären, wo unser psychiatrisches System an seine Grenzen stößt – und warum es manchmal komplett versagt.