Von Atemnot bis starker Blutung: So helfen Sie richtig, bis der Rettungsdienst kommt.

Das Schlimmste, was man im Ernstfall tun kann? Nichts. picture alliance/dpa | Matthias Balk

Die siebenjährige Jolina aus Rahlstedt wusste sofort, was zu tun war, als ihr Bruder plötzlich keine Luft mehr bekam – wohl besser als die meisten Erwachsenen. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt bei vielen Hamburgern Jahre zurück. Dabei sind es oft wenige, vergleichsweise einfache Handgriffe, die im Ernstfall Leben retten können. Diese vier sollte jeder kennen.

1. Jemand verschluckt sich: Erst Rücken, dann Heimlich-Manöver

Ein Bissen Fleisch, eine Nuss oder wie bei Julian eine Kichererbse: Gerät etwas in die Atemwege, zählt jede Sekunde.

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Kann die betroffene Person noch kräftig husten, sprechen und atmen, sollte sie zunächst weiterhusten. Denn ein kräftiger Hustenstoß ist oft die beste Möglichkeit, den Fremdkörper wieder loszuwerden.

Anders sieht es aus, wenn kaum noch Luft kommt, Sprechen nicht mehr möglich ist oder Lippen und Gesicht sich bläulich verfärben. Dann muss nachgeholfen werden, und zwar so: Die Person nach vorn beugen und bis zu fünfmal kräftig mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter schlagen.

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Jemand bekommt keine Luft? Erst klopfen, dann Heimlich-Manöver – außer bei Babys. picture alliance / Zoonar | Anastasiia Torianyk

Hilft das nicht, kommt das sogenannte Heimlich-Manöver zum Einsatz: Hinter die Person stellen, die Arme um den Oberbauch legen und eine Faust zwischen Bauchnabel und unterem Ende des Brustbeins platzieren. Die Faust mit der anderen Hand umfassen und kräftig nach innen und oben ziehen – bis zu fünfmal. Löst sich der Fremdkörper noch immer nicht, werden fünf Rückenschläge und fünf Heimlich-Stöße abwechselnd wiederholt. Gleichzeitig sollte der Notruf 112 verständigt werden.

Wichtig bei Babys: Bei Kindern unter einem Jahr darf das Heimlich-Manöver nicht angewendet werden. Hier wechseln sich Rückenschläge und Druckstöße auf den Brustkorb ab.

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Wird die betroffene Person bewusstlos und atmet nicht mehr normal, muss sofort mit der Wiederbelebung begonnen werden.

2. Keine normale Atmung: Drücken, drücken, drücken

Eine Person liegt regungslos am Boden und reagiert nicht? Dann zunächst prüfen, ob sie normal atmet. Ist das nicht der Fall oder bestehen Zweifel: sofort 112 rufen – am besten das Handy auf Lautsprecher stellen und direkt mit der Herzdruckmassage beginnen.

Dafür beide Hände übereinander auf die Mitte des Brustkorbs legen, die Arme durchstrecken und kräftig nach unten drücken. Das Tempo: etwa 100 bis 120 Mal pro Minute. Als Rhythmushilfe eignet sich zum Beispiel das Lied „Stayin' Alive“.

Bei Erwachsenen sollte der Brustkorb dabei etwa fünf bis sechs Zentimeter eingedrückt werden. Wer eine Beatmung gelernt hat und sie sich zutraut, wechselt 30-mal Drücken mit zwei Beatmungen ab. Wer das nicht kann oder möchte, sollte trotzdem weiterdrücken – möglichst ohne Unterbrechung, bis der Rettungsdienst übernimmt.

3. Bewusstlos, aber sie atmet: Ab in die Seitenlage

Ist eine Person nicht ansprechbar, atmet aber normal, gehört sie in die stabile Seitenlage. Der Grund ist einfach: Bei Bewusstlosen funktionieren wichtige Schutzreflexe nicht mehr richtig. Erbrochenes oder Blut könnten in die Atemwege gelangen.

Die Person deshalb vorsichtig auf die Seite drehen, den Kopf leicht nach hinten neigen und den Mund so ausrichten, dass Flüssigkeit herauslaufen kann. Anschließend immer wieder kontrollieren, ob die Atmung weiterhin normal ist – und den Notruf wählen.

4. Eine Wunde blutet stark: Druck drauf!

Bei einer kleinen Schnittwunde reicht meist ein Pflaster. Spritzt oder strömt das Blut dagegen stark aus einer Wunde, ist schnelles Handeln gefragt.

Dann gilt vor allem: kräftig drücken. Wenn vorhanden, Handschuhe anziehen und eine sterile Kompresse oder ein sauberes Tuch direkt auf die Wunde pressen. Bei starken Blutungen kann anschließend ein Druckverband angelegt werden.

Bei einer lebensbedrohlichen Blutung sofort die 112 rufen. Bis der Rettungsdienst kommt, weiter Druck auf die Wunde ausüben und die verletzte Person betreuen.

Hauptsache handeln: Hier gibt es Erste-Hilfe-Kurse in Hamburg

Viele Menschen haben Angst, bei der Ersten Hilfe etwas falsch zu machen. Gefährlicher ist es in einer akuten Notlage allerdings, gar nicht zu handeln. Notruf wählen, die Situation schildern und den Anweisungen der Leitstelle folgen – auch damit kann jeder helfen.

Und die kleine Jolina zeigt: Die entscheidenden Handgriffe können sogar Kinder lernen. Wer jetzt merkt, dass der eigene Erste-Hilfe-Kurs schon verdächtig lange her ist: In Hamburg bieten unter anderem ASB, DRK, Johanniter und Malteser regelmäßig Kurse an.

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Neben den klassischen Grundkursen gibt es auch spezielle Angebote für Erste Hilfe bei Babys und Kindern – etwa zum richtigen Verhalten bei Verschlucken, Atemnot oder Bewusstlosigkeit.