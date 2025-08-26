Wenn Hamburgs Bosse an die Pinne gehen

Anzug aus, Segeljacke an: Am 28. August 2025, heißt es wieder „Volle Kraft voraus!“ bei der Regatta der Hamburger Wirtschaft. Auf der Außenalster tauschen die Köpfe der Stadt die Vorstandsetage gegen den Drachen – jene Segelboot-Klassiker, die Kenner als „Bugatti of the Sea“ feiern.

Seit 1990 mischt sich bei diesem Rennen hanseatischer Sportsgeist mit einer Prise Glamour. Wer diesmal das Steuer übernimmt? Neben bekannten Wirtschaftsgrößen auch wieder Namen aus Sport und Gesellschaft. So zum Beispiel Norbert Aust, Marc Oliver Dörner, Dieter Gast und Karl Gernandt. Auch Jonas Haentjes, Karl Heinz Hauser, Michael Otremba und Hjalmar Stemmann sowie Heiko M. Stutzinger geben sich die Ehre. Ab 16:30 Uhr wird gesegelt, am Abend gibt es Drinks und Gespräche auf der wohl schönsten Terrasse Hamburgs – der Terrasse des Norddeutschen Regatta Vereins.

Bei der Regatta der Hamburger Wirtschaft greifen Hamburgs Bosse zur Pinne. Peter Kaehl Bei der Regatta der Hamburger Wirtschaft greifen Hamburgs Bosse zur Pinne.

Ursprünglich von der Hamburger Sparkasse, KPMG und dem Norddeutschen Regatta Verein organisiert, ist seit einigen Jahren auch Mercedes-Benz Hamburg Mitveranstalter der Insiderregatta aus der Businessszene.

Da es bei der Regatta nicht nur um den Sport geht, sondern vor allem auch um interessante Menschen, inspirierende Ideen und neue Perspektiven, folgt dem sportlichen Teil ein geselliger Abend mit Büffet und ausgiebigem Talk im Norddeutschen Regatta Verein direkt an der Alster mit Blick auf die Skyline Hamburgs.