Wenn es dunkel wird: Zeigt der Teufel hier seine Fratze an der Michel-Fassade?

MOPO-Leser gehen mit offenen Augen durch unsere Stadt und melden uns Neuigkeiten. Das freut uns sehr, und wir prüfen jeden Tipp natürlich genauestens. Das ist tägliche Redaktionsroutine. Doch nun meldete sich ein Leser aus der Neustadt und wir waren hier sofort hellwach. Seine Meldung war alles andere als gewöhnlich. Der 65-Jährige behauptete, dass nachts eine „Teufelsfratze“ am Michel zu sehen sei.

Wir kannten den Leser und konnten ausschließen, dass er „Visionen“ hat oder geistig verwirrt ist. Also eilte Reporter Florian Quandt zum Michel und tatsächlich, in Höhe der großen Uhr war wirklich so etwas wie eine fiese Fratze zu erkennen. Gebildet wurde die „Erscheinung“ durch die Fenster im Turm und die Beleuchtung drinnen.

Michel: Ist hier eine Teufelsfratze zu sehen?

Auf Nachfrage erklärte Michel-Sprecher Michael Kutz der MOPO: „Das ist uns bisher gar nicht aufgefallen, aber Sie können sicher davon ausgehen, dass wir keine neuen Mitbewohner in den Turm eingeladen haben.“ (th)