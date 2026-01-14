Zehn Tage Eis und Schnee haben den Nahverkehr im Großraum Hamburg zeitweise in die Knie gezwungen. Kann der HVV keinen Winter mehr? Es sieht fast so aus.



Schlimmer hätte es für Hunderte S-Bahn-Fahrgäste in Hamburg kaum kommen können. Ihr Zug der Linie S3 blieb am Montagnachmittag auf dem Weg in Richtung Pinneberg plötzlich stehen, weil eine Stromschiene vereist war. Fast zwei Stunden mussten die Insassen in den Waggons ausharren – Eisregen und Schnee hatten ein Verlassen der gestrandeten S-Bahn nahe den Elbbrücken unmöglich gemacht.





