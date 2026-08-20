Die Kreuzung Beim Schlump / Schröderstiftstraße wird umgebaut. Was genau passiert und worauf sich Verkehrsteilnehmende einstellen müssen.

Auf der Straße Im Schlump und an der Kreuzung Schröderstiftstraße / Kleiner Schäferkamp beginnen ab dem 24. August Straßenbauarbeiten. Bis Mitte 2027 sollen diese fertiggestellt werden. Florian Quandt

Ab dem 24. August beginnt der Landesbetrieb Straße, Brücken und Gewässer (LSBG) mit Bauarbeiten in der Straße „Beim Schlump“ und Teilen der Gustav-Falke-Straße. Anschließend folgt eine zweite Bauphase an der Kreuzung Schlump/Schäferkampsallee/Schröderstiftstraße. Bis Mitte 2027 sollen die Umbauten abgeschlossen sein.

Ziel der Umbauten sind eine bessere Infrastruktur und mehr Grün in dem Straßenabschnitt. Die Fahrbahn wird erneuert, die Umstiegsbereiche von U-Bahn und Bus werden barrierefreier und der Radweg erhält Protektionen. Auch die Gehwege sollen mehr Platz bieten. Zudem wird eine 560 Quadratmeter große Fläche entsiegelt und als Blühwiese angelegt. Für die Bauarbeiten müssen 14 Bäume gefällt werden, dafür sollen 21 neue gepflanzt werden.

Nach den Umbauten entfallen im Baubereich 34 Parkplätze, zehn bleiben erhalten. Für Fahrräder entstehen 59 neue Anlehnbügel sowie drei weitere für Lastenräder. An der Nordseite soll zudem eine Ladezone eingerichtet werden.

Anzeige

Zu Beginn der Bauarbeiten müssen sich Verkehrsteilnehmende auf Einschränkungen einstellen. In der Straße „Beim Schlump“ bleibt zunächst jeweils ein Fahrstreifen pro Richtung frei. Die Gustav-Falke-Straße wird ab Hausnummer 2 gesperrt, die Straßen Ellenbogen und Monetastraße werden zu Sackgassen. Während der Arbeiten an der Kreuzung können zudem einzelne Abbiegebeziehungen entfallen.

Über Sperrungen und den Bauverlauf informiert der LSBG regelmäßig online und direkt vor Ort. (pli)