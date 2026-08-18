Die Betreuungsquote für unter Dreijährige in Hamburger Kindertagestätten ist leicht gesunken, in Schleswig-Holstein dagegen leicht gestiegen. Was aktuelle Zahlen zu den einzelnen Altersgruppen zeigen.

In Hamburg haben zum Stichtag 1. März insgesamt 23.435 Kinder unter drei Jahren eine Kindertageseinrichtung besucht. In Schleswig-Holstein wurden zum selben Stichtag 21.615 Kinder unter drei Jahren in Kindertagesstätten betreut. Der große Unterschied: Während in Hamburg die Betreuungsquote leicht zurückging, stieg sie in Schleswig-Holstein etwas an.

In Hamburg besuchten 45,5 Prozent aller Kinder unter drei Jahren eine Kita, wie das für die Hansestadt und Schleswig-Holstein zuständige Statistikamt Nord mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte die Quote noch bei 46,9 Prozent gelegen. Auch die Zahl der betreuten Jungen und Mädchen war um 5,3 Prozent geringer als im Vorjahreszeitraum.

Schleswig-Holstein: Über 32 Prozent der unter Dreijährigen besuchen Kita

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Wie das Statistikamt Nord mitteilte, besuchten in Schleswig-Holstein zum Stichtag am 1. März dagegen 32,6 Prozent aller Kinder in diesem Alter eine Tageseinrichtung. Im vergangenen Jahr waren es noch 32,1 Prozent gewesen. Der Anteil der unter Dreijährigen in den Kindergärten in Schleswig-Holstein ist also leicht gestiegen.

Obwohl die Betreuungsquote der unter Dreijährigen in Hamburg gesunken und in Schleswig-Holstein gestiegen ist, liegt sie in Hamburg mit 45,5 Prozent noch immer höher als in Schleswig-Holstein mit 32,6 Prozent.

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Unterschiede bei der Betreuungsquote der Ein- bis unter Zweijährigen

Auch die Betreuungsquote der Ein- bis unter Zweijährigen sowie der Zwei- bis unter Dreijährigen offenbart Unterschiede zwischen den nördlichen Bundesländern: Von den Kindern im Alter unter einem Jahr besuchten in Hamburg 1,2 Prozent eine Kita. Bei den Ein- bis unter Zweijährigen lag die Quote bei 53,1 Prozent, bei den Zwei- bis unter Dreijährigen bei 80,7 Prozent.

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In Schleswig-Holstein lag die Quote bei den Ein- bis unter Zweijährigen bei 34,5 Prozent. Bei den Zwei- bis unter Dreijährigen betrug sie 59,1 Prozent. (dpa/mp)