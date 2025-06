Weniger Fahrspuren: Baustelle startet auf wichtiger Straße im Hamburger Süden

Ab Montag wird es eng auf einer der am meisten befahrenen Straßen von Harburg: Auf der B73 zwischen Waltershofer Straße und dem Moorburger Bogen sind täglich über 44.000 Fahrzeuge unterwegs – das wirkt sich auch auf den Fahrbelag aus. Der B73-Abschnitt muss deshalb in mehr als zwei Monaten komplett saniert werden. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Die gute Nachricht zuerst: Die B73 ist in der Zeit nicht komplett gesperrt: Die Bauarbeiten gehen in mehreren Abschnitten voran. In diesen sind die Fahrspuren dann von vier auf zwei reduziert, wie das „Abendblatt“ berichtet.

Asphalt von der B73 muss dringend erneuert werden

Ab Montag geht es im ersten Teilabschnitt von der Waltershofer Straße bis zum Försterkamp los. Dort soll der Asphalt laut dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) bis zum 20. Juli erneuert werden.

Danach geht es von dort aus weiter bis zum 3. August – bis kurz hinter die Aral-Tankstelle. An dem Wochenende vom 1. bis 3. August ist die Zufahrt zum Försterkamp sowie zu den Grundstücken Cuxhavener Straße 304-344 nicht möglich.

Der dritte Abschnitt verläuft vom 4. bis zum 20. August von der Tankstelle bis zur Ampel am Bostelbeker Wasserwerk. Dort mitbetroffen: die Kreuzung von der A7-Abfahrt Heimfeld zur B73. Autofahrer müssen in dieser Zeit auf die Anschlussstelle Hausbruch ausweichen.

Bauarbeiten auf der B73 sollen bis 15. September dauern

Der finale Abschnitt vom Wasserwerk bis zum Moorburger Bogen ist dann bis zum 7. September geplant. In der Zeit vom 21. bis 26. August ist allerdings die Einfahrt zu den Krankenhausparkplätzen Mariahilf gesperrt. Einen Ausweichparkplatz gibt es auf der Nordseite.

In der Woche bis zum 15. September arbeitet der LSBG dann noch an der Bushaltestelle Borstelbek. Dafür muss allerdings nur noch eine Spur gesperrt werden. (aba)