Der Hafenlogistiker schlägt weniger Container um als erwartet und transportiert auch weniger. Wie die HHLA das erklärt.

HHLA-Container werden im Hamburger Hafen an einem Terminal mit großen Hafenkränen gestapelt und verladen. (Symbolbild) Markus Scholz/dpa

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat ihre Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt, weil sich Umschlag und Transport schlechter als erwartet entwickelt haben. Die HHLA begründete das mit dem Umbau von Containerterminals und Arbeiten am Schienennetz, wie aus einer Ad-hoc-Mitteilung hervorgeht.

Inzwischen geht der Hafenlogistiker davon aus, dass der Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen – statt wie zuvor erwartet stark zu steigen, wie es in der am Montagabend veröffentlichten Mitteilung heißt. Der Transport der Container werde leicht zunehmen, nicht stark, wie zuvor angenommen.

Vor Zinsen und Steuern erwartet der Konzern inzwischen einen Gewinn von 150 bis 170 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen mit 175 bis 195 Millionen Euro gerechnet. Über Probleme an Terminals der HHLA hatte zuletzt das „Hamburger Abendblatt” berichtet. (dpa/mp)