Weltweit gefeiert: Dieser Kochbuch-Star kommt nach Hamburg

Rund 30 preisgekrönte Kochbücher, mehr als acht Millionen verkaufte Exemplare in zehn Sprachen: Donna Hay ist Food-Stylistin und eine der weltweit erfolgreichsten Kochbuchautorinnen. Am 6. Mai kommt die Australierin für zwei Termine nach Hamburg.

Sie heißen „Frisch und Leicht“, „Von einfach zu brillant“ oder „Keine Zeit zum Kochen“: Ihre Kochbücher werden alle zu Bestsellern. Donna Hay gilt als echte Food-Ikone. Ihr Konzept: einfache Zutaten, einfache Zubereitung, perfekt in Szene gesetzt und fotografiert. Ihr Buch „One Pan Perfect“ mit All-in-One-Rezepten ging während der Corona-Pandemie durch die Decke – wegen der schnellen, aber gesunden Rezepte, für die man nur Topf, Pfanne oder Auflaufform braucht.

Kochbuchautorin Donna Hay kommt nach Hamburg

Die 56-Jährige hat zwei Söhne und lebt in Sydney. Und baute sich vor 25 Jahren ein internationales Medien- und Produktimperium auf. Ihr gedrucktes Food-Magazin („donna hay“) erreichte laut eigener Aussage mit jeder Ausgabe mehr als 595.000 australische Leser und Abonnenten in 82 Ländern. Auch in mehreren TV-Formaten präsentierte Hay ihre Rezepte. Heute hat sie ein Online-Kochmagazin samt Shop.

2022 bekam Hay „für ihre Verdienste um die australische Gastronomie und Lebensmittelbranche“ die „Medal of the Order of Australia“ verliehen.

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Am 6. Mai stellt Donna Hay ihr neues Kochbuch „Sunshine, Lemons and Sea Salt“ mit Sommergerichten im „Conrad Hamburg“ vor. Außerdem spricht sie auf dem „OMR-Festival“ in der Hamburg Messe.

Donna Hay spricht beim „OMR-Festival“ in Hamburg

„Donna Hay hat bewiesen, dass man keine Kochshow-Persönlichkeit braucht, um eine globale Food-Marke aufzubauen – sondern eine klare Vision, unerschütterliche Disziplin und den Mut, einfach anzufangen“, sagt Food-Journalistin Denise Wachter, die mit Hay auf der „OMR“-Bühne spricht. „Sie hat das vor 25 Jahren getan, ohne Social Media, ohne Algorithmus, mit einem Magazin und ihrer Handschrift. Für mich als Gründerin ist sie ein echtes Vorbild.“ (sir)