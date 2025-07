„Weltklasse“: Höchste Weihen für Hamburger Luxus-Hotel

Zwei Hamburger Hotels zählen laut neuem Ranking zu den besten Stadthotels Europas – und eines von ihnen erklimmt sogar den Spitzenplatz. Das renommierte Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ hat seine jährliche Liste der 150 besten Stadthotels in Europa und der Schweiz veröffentlicht. Bewertet werden nicht nur Luxus und Lage, sondern vor allem Haltung, Gastgeberqualität und Atmosphäre. Und mitten in der illustren Riege aus Mailand, Paris und St. Moritz: Hamburg.

Das jährliche Ranking gilt als eines der renommiertesten der Branche. Bewertet werden Service, Stil, Gastlichkeit – aber auch, ob ein Hotel seine Identität bewahrt und zugleich mit der Zeit geht. Grundlage sind Testbesuche, Expertenbefragungen sowie Auswertungen internationaler Plattformen.

Ganz oben: Hamburger Grandhotel mit Geschichte

Ganz oben steht in diesem Jahr ein echter Klassiker der Hansestadt: das Hotel Vier Jahreszeiten an der Binnenalster mit 98,1 von 100 möglichen Punkten. Seit fast drei Jahrzehnten wird es von Ingo C. Peters geführt – und laut „Bilanz“ mit einer Konsequenz, die sich auszahlt. „Ein Hotel kurzfristig erfolgreich zu führen, ist keine große Kunst. Wahre Meisterschaft zeigt sich erst auf lange Sicht – wie bei einem Fußballclub, der über Jahrzehnte hinweg in der obersten Liga spielt“, wird Peters zitiert.

Von der Dachterrasse des Fontenay hat man einen tollen Blick über die Stadt – und auf die Konkurrenz vom Vier Jahreszeiten. picture alliance/dpa/Doerfert Immobilien Von der Dachterrasse des Fontenay hat man einen tollen Blick über die Stadt – und auf die Konkurrenz vom Vier Jahreszeiten.

Für das Magazin macht das Haus vieles richtig: stilvolle Modernisierungen, eine klare Handschrift – und ein Team, das Hamburg nicht nur repräsentiert, sondern lebt. Gäste aus aller Welt schätzen die Atmosphäre zwischen hanseatischer Zurückhaltung und internationalem Anspruch. Auch kulinarisch und gestalterisch setze das Hotel Maßstäbe – etwa durch die Neugestaltung des Grill-Restaurants oder die Transformation der historischen Weinkellergewölbe.

Auf Platz 35 der Rangliste: das Luxushotel The Fontenay mit 95,0 von 100 möglichen Punkten. Der moderne Bau am westlichen Alsterufer punktet mit zurückhaltender Eleganz, eigenständigem Design und einer Lage, die ihresgleichen sucht.