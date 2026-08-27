Die Regionalausgabe soll Ende 2026 eingestellt werden. Betroffen sind mehrere Redakteure und freie Mitarbeiter.

Traurige Nachricht aus der Hamburger Presselandschaft: Die Regionalausgabe „Welt Hamburg“ soll offenbar zum Jahresende 2026 eingestellt werden.



Sechs fest angestellte Redakteurinnen und Redakteure sowie drei freie Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Eine offizielle Bestätigung von Axel Springer liegt zunächst nicht vor. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst. Die MOPO kann diese Informationen bestätigen.

„Welt Hamburg“: Redaktionsteam 2015 neu aufgebaut

2015 hatte die Welt-Gruppe wieder ein eigenes Redaktionsteam in Hamburg aufgebaut. Ende 2019 wurde der gedruckte tägliche Hamburg-Teil eingestellt. Seitdem lag der Schwerpunkt der lokalen Berichterstattung unter der Woche auf dem Digitalgeschäft.

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Die „Welt“ hat in Hamburg eine lange Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Axel Springer von der britischen Besatzungsmacht die Lizenz für die Zeitung. Auch die „Welt am Sonntag“ wurde in Hamburg entwickelt. (rei)