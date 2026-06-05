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Andreas Costard (links) mit seinem Verteidiger Marko Voß im Saal des Landgerichts Hamburg.

Andreas Costard (links) mit seinem Verteidiger Marko Voß im Saal des Landgerichts Hamburg. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Pool | Georg Wendt

paidBrisante Entwicklung im Block-Prozess: Auf der Suche nach einem Sündenbock?

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Es läuft nicht gut für Christina Block. Die Strategie ihrer Verteidigung bislang: Die Block-Tochter hat rein gar nichts mit der Entführung ihrer Kinder zu tun, wurde selbst überrascht von den Ereignissen in der Silvesternacht vor eineinhalb Jahren, die Entführer hätten quasi auf eigene Faust gehandelt. Doch mehrere Zeugen widersprechen dieser Darstellung. Und plötzlich versucht ihr Anwalt, einen anderen Angeklagten in den Fokus zu schieben: Andreas Costard, Intimus von Eugen Block und Anwalt der Familie. Steckt dahinter eine neue Strategie? Bemerkenswerte Spannungen werden vor Gericht deutlich.


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