Der Panikrocker hat weiterhin Probleme mit dem Magen – doch er gibt sich kämpferisch.

Schon wieder eine Konzert-Absage: Udo Lindenberg kann nicht bei der Verleihung des Panik-Preises seiner eigenen Stiftung auftreten – die Ärzte haben ihm davon abgeraten. Bereits vor sechs Wochen musste der Wahlhamburger einen Auftritt ausfallen lassen.

Grund ist weiterhin eine Entzündung der Magenschleimhaut des 80-jährigen Panikrockers. „Nach einer über längeren Zeit verschleppten schweren Gastritis benötigt der Künstler auf dringende ärztliche Empfehlung ausreichend Zeit zur vollständigen Genesung“, schreibt die Udo-Lindenberg-Stiftung in Pforzheim am Mittwoch in einer Mitteilung. „Die Entscheidung fiel ihm sehr schwer; sie wurde jedoch getroffen, um seine Gesundheit nicht zu gefährden.“ Daher befinde er sich noch immer in Behandlung.

„Ich habe mich so auf den Abend und Euch, meine Panik-Family, gefreut“, zitiert die Stiftung ihren Gründer. „Und ich bin sehr betrübt, dass es nun doch nicht hinhaut.“

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Bei der Verleihung des Preises für Nachwuchs-Musiker am 1. August im Kloster Hirsau in Calw bei Pforzheim sollte Udo ein rund 20-minütiges Akustik-Set spielen. Nun bleibt es bei den Auftritten der Preisträger. Dazu kommen weitere Programmpunkte als Ersatz für den Panikrocker.

Schon im Juni hatte Lindberg einen Gig abgesagt

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Bereits Ende Mai hatte Lindenberg einen für Anfang Juni geplanten Gig in seiner Herkunftsstadt Gronau im Münsterland abgesagt. Dadurch waren seine gesundheitlichen Probleme bekannt geworden.

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Der Rockstar gibt sich aber kämpferisch, was künftige Auftritte angeht: „Ich verspreche, sobald Dr. Schleuderknie wieder über die Bühne federt, sehen wir uns wieder!“