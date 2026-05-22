Pünktlich zum Pfingstwochenende: Diese Freibäder machen jetzt auf

Planschen, Pommes, Eis am Stiel: Hamburgs Freibäder locken zum Saisonstart am warmen Pfingstwochenende.

Sommerliche Temperaturen, Zeit zum Planschen: Sechs Freibäder in Hamburg starten zum langen Pfingstwochenende in die Sommersaison. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bis zu 28 Grad Höchsttemperatur am Samstag. Das Naturbad Stadtparksee, Hamburgs größte Freibad-Wasserfläche, hat bereits geöffnet.

Hamburg: Sechs Freibäder öffnen

„Im Freibad schwimmen zu können, ist ein Lebensgefühl“, sagte der Sprecher des Schwimmbadbetreibers Bäderland Hamburg, Michael Dietel. „Das ist, wie wenn die Alsterschwäne herausgelassen werden und die Eisdielen ihre Tische nach draußen stellen.“

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Rekordbesucherzahlen erwartet Dietel über Pfingsten jedoch nicht. Denn der DWD rechnet zeitweise am Samstag mit Schauern und teils mit Bewölkung. Am Sonntag erwarten die Meteorologen wieder mehr heitere Abschnitte. „Wir machen keine Sperenzien, wir öffnen und freuen uns über hoffentlich schönes Wetter”, sagt Dietel.

Bäderland erwartet moderate Besucherzahlen zu Saisonbeginn

Zu Saisonbeginn werden Dietel zufolge die Bäder moderat besucht. Sechs Badeanstalten öffnen, darunter sind das Kaifubad und die Bäder in Billstedt und Neugraben. Im Juni soll zusätzlich das Freibad Bondenwald öffnen. Dort müssen noch Frostschäden vom vergangenen Winter behoben werden.

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Hätte das Wetter mitgespielt, hätte der Betreiber die Sommerbäder bereits früher geöffnet. „Wir sind ab Mitte April in der Regel startklar und beobachten die Wetterprognosen, um dann zu öffnen, wenn es Sinn macht”, sagte Dietel. (dpa/mp)