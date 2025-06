Weit über 30 Grad! So heiß wird es in Hamburg

Sonnencreme nicht vergessen: Ob bei der Kieler Woche oder an den Küsten – das Wochenende im Norden wird heiß. In der Nacht zum Montag drohen Schauer und Gewitter.

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern von seiner sommerlichen Seite. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es überwiegend sonnig bei Temperaturen bis zu 30 Grad in Hamburg, 28 Grad in Itzehoe und etwa 22 Grad auf Sylt. In Mecklenburg-Vorpommern werden im Binnenland bis zu 29 Grad erreicht. Der Wind bleibt meist schwach, in der Nacht kühlt es auf 16 bis 11 Grad ab.

Auch der Sonntag startet mit viel Sonne. Nach DWD-Angaben ziehen im Tagesverlauf jedoch von der Nordsee her mehr Wolken auf, begleitet von einzelnen gewittrigen Schauern. Zuvor steigen die Temperaturen nochmals stark an – in Hamburg auf bis zu 34 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern auf 33 Grad, an den Küsten auf 26 bis 29 Grad. Am Abend kann der Wind in Böen stark auffrischen und auf westliche Richtungen drehen.

In der Nacht zum Montag werden verbreitet Schauer und Gewitter erwartet, örtlich mit Starkregen und Sturmböen. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 14 Grad. Am Montag wird es dann wechselhaft mit wiederholten Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad auf Sylt und bis zu 27 Grad im mecklenburgischen Binnenland. An der Küste weht teils stürmischer Wind aus südwestlichen bis westlichen Richtungen (dpa).