Der Paul-Nevermann-Platz mit seinem Hochhaus-Ensemble direkt am Altonaer Bahnhof ist wahrlich kein Schmuckstück: Die meisten Fahrgäste hasten auf dem Weg zu ihrem Bus oder ihrer S-Bahn achtlos daran vorbei. Das sollte sich ändern, als vor einigen Jahren die Pläne für eine komplette Umgestaltung inklusive Neubau und schicker heller Fassade auf den Tisch kamen. Doch inzwischen wurde es ruhig um das Vorhaben – das wohl deutlich teurer wird, als ursprünglich gedacht.





