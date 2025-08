Ein eigenes Haus zu kaufen, das erscheint bei den explodierten Immobilienpreisen vor allem in Hamburg, aber auch in vielen Teilen Deutschlands kaum noch möglich. Hinter der Grenze in Süddänemark hingegen lässt sich der Traum vom Eigenheim noch viel leichter verwirklichen – und das in traumhaft schönen Häusern. Wir haben uns am Immobilienmarkt unserer Nachbarn umgeschaut.