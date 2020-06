Weil dem Kind schlecht wurde: Europa Passage: McDonald's schmeißt Vater und Sohn raus

Altstadt -

„Der Kunde ist König“, hieß es früher. Dass das Sprichwort heute etwas veraltet ist, mag ja stimmen. Die McDonald's-Filiale in der Europa-Passage scheint davon allerdings gar nichts zu halten. Das berichtet zumindest Jit Singh. Der Barmbeker wurde zusammen mit seinem Sohn am vergangenen Wochenende lautstark aus dem Restaurant geschmissen – und das vor allen anderen Gästen.

„Gegen 14 Uhr wollte ich mit meinem dreijährigen Sohn bei McDonald's in der Europa-Passage etwas essen gehen“, berichtet Singh. „Mein Kind hat das Essen aber wohl nicht so gut vertragen und alles ausgespuckt“, sagt der 40-Jährige.



Anstatt zu helfen, hätte einer der Mitarbeiter sie angeschrien, von ihnen verlangt den Boden sauber zu machen und die beiden anschließend lautstark aus dem Laden geschmissen.

McDonald's schmeißt Gäste raus! Vater: „Mein Sohn hatte Angst“

„Der Manager war total aggressiv und mein Sohn hat Angst bekommen, deswegen sind wir schnell gegangen“, berichtet der Vater, der es immer noch nicht fassen kann.



„Ich kenne so etwas überhaupt nicht“, sagt Singh. „Normalerweise fragt man, ob man helfen kann oder bittet höflich darum, sauber zu machen.“ Den ganzen Tag hätte sein dreijähriger Sohn noch Angst gehabt, berichtet der Vater.

Das könnte Sie auch interessieren: McDonalds & Co: Schluss mit Hungerlohn: Burger-Streik in Hamburg

Auf Anfrage der MOPO verteidigt McDonald's seine Mitarbeiter. „In dem vorliegenden Fall, haben wir zwischenzeitlich Rücksprache mit ihm (dem Franchise-Nehmer, Anmerkung der Redaktion) gehalten. Er hat uns mitgeteilt, dass er und sein Team es sehr bedauern, dass bei dem Gast solch ein schlechter Eindruck entstanden ist“, sagt eine Sprecherin der Fastfood-Kette.



Die Mitarbeiter seien unter normalen Umständen absolut damit vertraut und wüssten eigentlich, wie man in solchen Fällen richtig reagiert.

Rausschmiss aus Schnell-Restaurant: McDonalds verteidigt Vorgehen mit Corona

„Leider war aber in diesem Fall der Mitarbeiter aufgrund der aktuellen Corona-Situation verunsichert, wie genau er hier unter Einhaltung der bestehenden Hygienerichtlinien am besten handeln kann“, so die Sprecherin.



Die Mitarbeiter würden es sehr bedauern, dass es zu einer solch unangenehmen Situation gekommen sei. Die Mitarbeiter würden nun noch einmal für solche Fälle geschult werden.

Vorfall bei McDonald's: Franchise-Nehmer entschuldigt sich

Auch der Franchise-Nehmer hat sich inzwischen bei Jit Singh gemeldet. „Gerne möchte ich diesen Vorfall aus der Welt schaffen und Sie und Ihren Sohn in eines meiner Restaurants einladen, um mich auch noch einmal persönlich bei Ihnen zu entschuldigen“, heißt es in dem Schreiben. „Darüber hinaus möchte ich Ihrem Sohn gerne eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen.“

Aber McDonald's wird wohl auf Singh und seine Familie als Kunden verzichten müssen. Der 40-Jährige will diese Filiale nämlich nie wieder besuchen: „Wir wurden vor allen anderen Gästen angeschrien und rausgeschmissen. Das werde ich niemals vergessen.“