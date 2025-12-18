mopo plus logo
Der Weihnachtsmann seilt sich mit einem Sack voller Geschenke an der Fassade der Schön-Kliniken in Hamburg-Eilbek ab. Foto: Schön Klinik/Röer

  • Eilbek

Weihnachtsmann seilt sich vom Dach ab – Höhenretter überraschen Kinder in Klinik

Eine besondere Weihnachtsüberraschung erlebten die kleinen Patientinnen und Patienten der Kinderorthopädie in der Schön-Klinik in Eilbek: Als Weihnachtsmann und Wichtel seilten sich Höhenretter der Feuerwehr am Donnerstag vom Klinikdach ab.

Die kleinen Patienten staunten, als der Weihnachtsmann plötzlich mit einem Sack voller Geschenke an ihrem Fenster auftauchte und Überraschungen verteilte. Auch die Ambulanz der Kinderorthopädie wurde vom Weihnachtsmann und seinem Wichtel besucht, sodass möglichst viele Kinder etwas bekamen.

Kindern Weihnachtsstimmung in den Klinik-Alltag bringen: Das wollen sich die Höhenretter der Feuerwehr auch künftig nicht nehmen lassen. Sie kündigten an, auch im nächsten Jahr wiederkommen zu wollen. (tst)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

