Weihnachtsmärkte in Hamburg: Diese Veranstalter sind zufrieden – und diese weniger

Festliche Stimmung und volle Gassen: Die Weihnachtsmärkte im Norden ziehen wieder viele Besucher an. Besonders in Hamburg und Lübeck zeigen sich die Veranstalter zufrieden.

Die Weihnachtsmärkte in Norddeutschland sind in diesem Jahr wieder überwiegend gut besucht. „Der Hamburger Weihnachtsmarkt erlebt auch in diesem Jahr eine wundervolle Saison. Die Stimmung ist festlich wie eh und je, die Gassen sind belebt, und man spürt deutlich, dass die Menschen die besondere Atmosphäre genießen”, sagte Natali Frisch vom Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt. „Wir gehen fest davon aus, dass wir auch dieses Jahr wieder mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher begrüßen dürfen.“

Weihnachtsmärkte in Hamburg: Weniger Umsatz am Gerhart-Hauptmann-Platz

Auch auf dem Weihnachtsmarkt „Weißerzauber auf dem Jungfernstieg” läuft das Geschäft nach Angaben der Veranstalter gut. „Gefühlt liegen die Besucherzahlen auf dem Niveau des Vorjahres”, sagte Sprecherin Britta Wilkens. Nicht so zufrieden mit dem Weihnachtsmarktgeschäft zeigte sich der Betreiber der Märkte in der Spitalerstraße und am Gerhart-Hauptmann-Platz. „Wir verzeichnen 25 bis 30 Prozent weniger Umsatz”, sagte Veranstalter Robert Kirchhecker. Woran das liegt, könne er nicht sagen. „Vielleicht haben die Menschen weniger Geld zur Verfügung. Es wird ja alles teurer”, meinte der Betreiber. Am Wetter liege es seiner Meinung nach nicht.

Etwas besseres Wetter hätte sich Schausteller Manfred Jipp aus Kiel gewünscht. „Es gab ein paar Einbußen an den Regentagen, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden”, sagte der Betreiber mehrerer Weihnachtsmärkte in der Landeshauptstadt. „Aber damit müssen wir leben. Das sind wir ja im Norden gewohnt”, meinte er gelassen. Er hoffe, dass bis Weihnachten noch ein paar mehr Besucher kommen werden. Besonders beliebt bei den Besuchern seien in diesem Jahr neben traditionellen Heißgetränken wie Glühwein und Kakao auch besondere Varianten wie „Heißer Hugo” oder „Hot Piranha”.

Auch auf den Lübecker Weihnachtsmärkten läuft das Geschäft rund. „Wir sind sehr zufrieden mit den ersten zwei Wochen, das Wetter hat bisher ganz gut mitgespielt, es ist nicht zu frostig und nicht zu warm, allerdings waren ein paar Regentage dabei”, sagte Doris Schütz von der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH. Die Stimmung bei den Gästen sei gut. „Viele Gäste kommen aus der Region, aber es sind auch wieder viele Skandinavier auf dem Markt unterwegs. Schausteller und Standbetreiber sind ebenfalls zufrieden. Der Zuspruch ist so wie in den Vorjahren auch”, sagte Schütz. (dpa/mp)